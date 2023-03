Autofahrer flieht mit drei Promille vor der Polizei

Ostrach (dpa/lsw) - Mit drei Promille intus hat sich ein Mann in Ostrach (Kreis Sigmaringen) eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert, die für ihn in der Leitplanke endete. Der 36-Jährige soll zuvor zwei geparkte Fahrzeuge gerammt haben und von der Unfallstelle geflohen sein, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.

Eine Streife entdeckte den Mann in seinem Wagen, der jedoch nicht auf Anhaltesignale reagierte. Stattdessen habe der 36-Jährige beschleunigt und sei in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Dort krachte er in fünf Leitplankenelemente. Nach dem der Mann einen Atemalkoholtest gemacht hatte, wurde sein Führerschein beschlagnahmt.

An seinem Wagen entstand bei dem Vorfall am Samstag ein Totalschaden von 2000 Euro. Bei den geparkten Fahrzeugen wurde vorläufig ein Schaden von 5000 Euro geschätzt. Der Schaden an der Leitplanke liegt bei 1600 Euro.