Autofahrer kracht frontal in anderen Wagen: Frau stirbt

Meßkirch (dpa/lsw) - Eine Autofahrerin ist bei einem Frontalzusammenstoß in Meßkirch (Kreis Sigmaringen) getötet worden. Ein 59-Jähriger war aus bislang ungeklärter Ursache am Montag nach links von der Fahrbahn abgekommen, wie die Polizei mitteilte. Er fuhr auf den Anfang einer Leitplanke auf, wodurch das Fahrzeug angehoben wurde und frontal in einen entgegenkommenden Wagen krachte. Darin saß eine 69 Jahre alte Frau, die dabei ums Leben kam. Der andere Fahrer wurde in seinem zerstörten Wagen eingeklemmt und von der Feuerwehr befreit. Der Rettungsdienst brachte ihn mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus.