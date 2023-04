Autofahrer missachtet Vorfahrt: 62-jähriger Biker stirbt

Bad Urach (dpa/lsw) - Ein 62 Jahre alter Biker, dem ein Autofahrer auf einer Landstraße im Landkreis Reutlingen offenbar die Vorfahrt nahm, ist tödlich verunglückt. Er prallte zunächst mit dem Auto zusammen. Danach habe ihn seine 59-jährige Begleiterin, die mit ihrem Motorrad hinter ihm gefahren war, überrollt, teilte die Polizei mit.

Der Unfall ereignete sich am Freitagmittag in Bad Urach. Nach bisherigen Erkenntnissen habe ein 25-jähriger Autofahrer beim Einfahren in die L245 die Vorfahrt des von links kommenden Motorrades missachtet. Trotz aller Bemühungen von Rettungsdienst und Notarzt sei der 62-Jährige am Unfallort gestorben. Ein Notfallseelsorger betreute die Unfallbeteiligten vor Ort.

Die L245 war für mehrere Stunden komplett gesperrt, der Verkehr wurde umgeleitet. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Tübingen wurde ein Sachverständiger in die Unfallermittlungen der Verkehrspolizei Tübingen mit einbezogen, wie es hieß.