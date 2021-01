Gingen (dpa/lsw) - Bei einem Verkehrsunfall in Gingen an der Fils (Kreis Göppingen) sind drei Menschen schwer verletzt worden. Ein 87 Jahre alter Autofahrer missachtete am Samstag beim Abbiegen die Vorfahrt eines anderen Wagens, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Beim Zusammenstoß wurde der Unfallverursacher verletzt, ebenso wie der 24 Jahre alte Fahrer des anderen Autos und dessen 27 Jahre alte Mitfahrerin. Alle drei kamen ins Krankenhaus.