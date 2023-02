Konstanz (dpa/lsw) - Beim Zusammenstoß eines Busses mit einem Auto in Konstanz sind vier Menschen verletzt worden. Sowohl die Busfahrerin als auch drei Fahrgäste zogen sich durch starkes Abbremsen Verletzungen zu, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Ein 43-jähriger Autofahrer hatte am Montag die Vorfahrt des Linienbusses missachtet und war beim Abbiegen mit ihm kollidiert.