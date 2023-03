Autofahrer ohne Führerschein und mit Drogen erwischt

Heidenheim (dpa/lsw) - Weil er keinen Führerschein besitzt, hat ein Autofahrer bei einer Polizeikontrolle in Heidenheim die Flucht ergriffen. Als die Beamten den Streifenwagen wendeten, beschleunigte der Fahrer plötzlich und bog in eine Straße ein, wie das Polizeipräsidium Ulm am Montag mitteilte. Danach flüchtete der 39-Jährige am Samstag zu Fuß und versteckte sich hinter einem geparkten Auto. Die Beamten konnten ihn dort aber festhalten.

Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass der Mann keine gültige Fahrerlaubnis hat. Auf seiner Flucht hatte er zudem eine kleine Tüte mit etwa einem Gramm Kokain weggeworfen, das von der Polizei sichergestellt wurde.