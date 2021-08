Autofahrer prallt gegen abgestellten Lastwagen: Lebensgefahr

Kressbronn (dpa) - Bei einer Kollision mit einem Lastwagen im Bodenseekreis ist ein Autofahrer lebensgefährlich verletzt worden. Der 23-Jährige war zuvor bei Kressbronn von der Bundesstraße 31 abgekommen und beim Gegenlenken ins Schleudern geraten, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Danach stieß er mit dem Lastwagen zusammen, der in einer Pannenbucht stand. Ein Rettungswagen fuhr den schwer verletzten Mann in eine Klinik. Wieso der Autofahrer am frühen Donnerstagmorgen von der Straße abkam, war zunächst unklar.

