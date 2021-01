Blaufelden (dpa/lsw) - Ein 37-Jähriger ist bei Blaufelden (Kreis Schwäbisch Hall) mit seinem Wagen gegen einen Baum geprallt und schwer verletzt worden. Der Autofahrer war zuvor von der Straße abgekommen, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Vermutlich war er zu schnell unterwegs gewesen. Ein Rettungswagen brachte ihn nach dem Unfall am Mittwochabend in eine Klinik.