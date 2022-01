Autofahrer stirbt nach Unfall mit Linienbus

Freiburg (dpa/lsw) - Ein 72 Jahre alter Autofahrer ist nach einem Unfall mit einem Linienbus in Freiburg gestorben. Nach Angaben der Polizei vom Freitag war der Mann am Vortag mit seinem Auto bei geringem Tempo auf die Gegenfahrbahn gekommen und dort mit einem stehenden Bus zusammengestoßen. Im Bus wurde niemand verletzt. Der 72-Jährige wurde bewusstlos in eine Klinik gebracht, wo er später starb. Es wird geprüft, ob eine medizinische Ursache Grund für den Unfall war.

© dpa-infocom, dpa:220114-99-707415/2