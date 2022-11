Autofahrer stirbt nach Zusammenstoß zweier Wagen auf A5

Forst (dpa/lsw) - Ein 24 Jahre alter Mann ist bei dem Zusammenstoß zweier Autos auf der Autobahn 5 im Kreis Karlsruhe tödlich verletzt worden. Durch den Aufprall geriet der Wagen gegen die Leitplanke und überschlug sich, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Der 24-Jährige war in seinem Fahrzeug eingeklemmt und wurde von der Feuerwehr befreit. Er starb noch an der Unfallstelle an seinen schweren Verletzungen.

Auch das Auto des anderen Fahrers überschlug sich. Der 18-Jährige wurde dabei leicht verletzt. Die Ursache des Zusammenstoßes in der Nacht zu Sonntag bei Forst war nach Angaben der Polizei anfangs unklar. Nach einer Vollsperrung wurde der Verkehr am Sonntagmorgen zunächst auf einem Fahrstreifen an der Unfallstelle vorbeigeleitet.