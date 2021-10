Autofahrer will überholen und verletzt sich schwer

Haiterbach (dpa/lsw) - Zwei Menschen sind bei einem Überholmanöver auf der Landstraße bei Haiterbach (Kreis Calw) verletzt worden. Polizeiangaben zufolge wollte ein 45 Jahre alter Autofahrer am Dienstag drei Fahrzeuge vor ihm überholen. In einer Kurve stieß er mit dem entgegenkommenden Wagen einer 25-Jährigen zusammen. Der Unfallverursacher überschlug sich in seinem Auto und kam schwer verletzt in eine Klinik, die Frau verletzte sich ebenfalls und kam ins Krankenhaus. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 25 000 Euro.

