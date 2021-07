Autofahrerin bei Frontalzusammenstoß gestorben

Pforzheim (dpa/lsw) - Eine 60-Jährige ist bei einem Verkehrsunfall bei Pforzheim gestorben. Ein 19-Jähriger sei mit seinem Auto beim Überholen frontal in den Wagen der Frau gekracht, teilte ein Sprecher der Polizei am Donnerstagabend mit. Die Frau sei in ihrem Auto eingeklemmt worden. Sie sei noch am Unfallort aufgrund ihrer schweren Verletzungen gestorben. Der junge Mann wurde verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die Landstraße zwischen Pforzheim und Ispringen (Enzkreis) wurde in Folge des Unfalls voll gesperrt.

