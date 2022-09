Hinterzarten (dpa/lsw) - Eine Autofahrerin ist am Donnerstagmorgen in Hinterzarten bei Freiburg mit ihrem Wagen gegen eine Wand geprallt und noch an der Unfallstelle gestorben. Warum die 83-Jährige von der Straße abkam, war laut Polizei zunächst unklar. Ersten Ermittlungen zufolge waren keine anderen Verkehrsteilnehmer an dem Unfall beteiligt.