Autofahrerin stirbt nach Unfall auf B28

Neu-Ulm (dpa/lby) - Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 28 im Landkreis Neu-Ulm ist eine Autofahrerin ums Leben gekommen. Ein 49-Jähriger war mit seinem Sportwagen am Mittwochabend in Richtung Senden ins Schleudern geraten und in das Auto der 69 Jahre alten Fahrerin gekracht, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Durch die Wucht des Zusammenstoßes wurde sie aus ihrem Auto geschleudert. Wiederbelebungsversuche eines Ersthelfers schlugen fehl - die Frau starb noch an der Unfallstelle.

Der Sportwagen des 49-Jährigen überschlug sich mehrmals und blieb 350 Meter weiter liegen. Der Mann wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Er habe kurz zuvor ein anderes Fahrzeug rechts überholt und dann stark beschleunigt. Wegen des starken Regens stand zu diesem Zeitpunkt teilweise das Wasser auf der Fahrbahn. Die genaue Unfallursache muss nach Polizeiangaben jedoch noch geklärt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 100 000 Euro. Die Bergungsarbeiten dauerten bis in die Morgenstunden.