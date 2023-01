Autohändler in Baden-Württemberg sind für 2023 zurückhaltend

Stuttgart (dpa/lsw) - Der Autohandel im Südwesten sieht sich nach wie vor tief in einer «Stückzahlenkrise». Die Branche sei noch lange nicht zur Normalität zurückgekehrt, teilte der Präsident des Kraftfahrzeuggewerbes Baden-Württemberg, Michael Ziegler, am Montag in Stuttgart mit. Laut Ziegler werde die Absatzflaute auf dem Automarkt auch im aktuellen Jahr anhalten.

Noch könnten die Autohersteller Auftragsbestände abarbeiten, doch bald werde die Kaufzurückhaltung dem Markt neben angespannten Lieferketten zu schaffen machen, prognostizierte Ziegler. Die Zahl der Neuzulassungen sank 2022 laut Verband um 0,1 Prozent auf 367.051. 2019 hätten die Neuzulassungen noch bei rund 519.000 gelegen.