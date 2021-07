«Automatismen verbessern»: Schmidt sieht Luft nach oben

Aigen (dpa/lsw) - Trainer Frank Schmidt hat zum Abschluss des Trainingslagers des 1. FC Heidenheim ein positives Fazit gezogen. «Die Mannschaft ist willig und zieht voll mit», sagte der Coach, ehe sich der schwäbische Fußball-Zweitligist am Sonntag auf den Rückweg aus dem österreichischen Aigen machte. «Wir sind bereits in der Lage, in einem Spiel verschiedene Systeme zu spielen», resümierte Schmidt. «Aber unsere Automatismen müssen wir noch weiter verbessern.»

Neun Tage lang trainierten die Heidenheimer in Aigen. Im ersten Testspiel gegen den SV Ried am Dienstag gab es einen 4:2-Sieg, im zweiten gegen den Linzer ASK am Samstag eine 0:1-Niederlage. Bis auf Mittelfeldmann Andreas Geipl (Kapselreizung am Sprunggelenk) sind alle Spieler des FCH unverletzt geblieben. Nach zwei freien Tagen nehmen sie am Mittwoch in Heidenheim das Training wieder auf.

