Sigmaringen (dpa/lsw) - In einem Wald nahe Sigmaringen sind mehrere Autos und Brennholz in Brand geraten. Die Fahrzeuge seien auf einer überdachten Lagerfläche abgestellt gewesen, sagte ein Polizeisprecher. Zeugen hatten am Dienstag Rauch über dem Waldstück bemerkt. Brandursache und Schadenshöhe waren zunächst unklar.