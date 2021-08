Autos krachen auf B463 zusammen: Vier Verletzte

Pforzheim (dpa/lsw) - Vier Menschen sind am Samstagabend bei einem Unfall nahe Pforzheim-Dillweißenstein verletzt worden, drei von ihnen schwer. Ein 22-Jähriger prallte auf der B463 mit seinem Fahrzeug in einen Wagen, der gerade von einem Parkplatz auf die Straße einbiegen wollte, wie die Polizei mitteilte. Der junge Autofahrer sei möglicherweise zu schnell unterwegs gewesen, hieß es. Sein Fahrzeug drehte sich nach dem Zusammenstoß um die eigene Achse und kam erst 25 Meter weiter zum Stehen. Der Fahrer kam jedoch mit leichteren Blessuren davon. Der 48-Jährige am Steuer des anderen Wagens sowie seine beiden Mitfahrerinnen im Alter von 22 und 40 Jahren wurden bei dem Unfall schwer verletzt.

