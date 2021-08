Autos stoßen auf A5 zusammen: Drei Verletzte

Bühl (dpa/lsw) - Bei einem Autounfall auf der A5 nahe Bühl (Kreis Rastatt) sind drei Menschen verletzt worden. Ein Wagen war am Dienstagnachmittag aus noch ungeklärten Gründen ins Schleudern geraten und gegen einen weiteres Auto geprallt, wie die Polizei mitteilte. Anschließend überschlug sich das Fahrzeug des Unfallverursachers und und blieb auf dem Dach liegen. Die drei Insassen beider Wagen wurden in ein Krankenhaus gebracht. Die Autobahn war in Fahrtrichtung Basel vorübergehend gesperrt.

