Autotür unbedacht geöffnet: Zwei Radfahrerinnen verletzt

Radolfzell am Bodensee (dpa/lsw) - Ein Autofahrer hat beim Öffnen seiner Tür in Radolfzell am Bodensee zwei Radfahrerinnen verletzt. Die beiden wollten nach Angaben der Polizei vom Donnerstag mit ihren Pedelecs links an dem geparkten Fahrzeug vorbeifahren. Bei der Kollision am Mittwochnachmittag stürzte die 69 Jahre alte Frau und zog sich schwere Verletzungen zu. Die zweite Radlerin, eine 80-jährige Frau, stürzte ebenfalls. Sie wurde nach ersten Erkenntnissen leicht verletzt. Der Schaden an den beteiligten Fahrzeugen beträgt laut Polizei rund 1200 Euro.

