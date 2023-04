Autounfall gegen Schaufensterscheibe: Zwei Kinder verletzt

Dossenheim (dpa/lsw) - Zwei Kinder sind von einem Auto gegen eine Schaufensterscheibe gedrückt und verletzt worden. Eine Frau war beim Anfahren gegen das Schaufenster eines Geschäftes in Dossenheim (Rhein-Neckar-Kreis) gefahren, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Dabei erfasste der Wagen die Kinder, die vor dem Laden standen. Mit leichten Verletzungen wurden die Minderjährigen am Freitagmorgen in ein Krankenhaus gebracht. Die Fahrerin blieb laut Polizei unverletzt. Die Ursache für den Unfall war zunächst unbekannt.