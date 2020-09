Bänderriss: Waldhof mehrere Wochen ohne Kapitän Seegert

Mannheim (dpa/lsw) - Fußball-Drittligist SV Waldhof Mannheim muss längere Zeit ohne seinen Kapitän Marcel Seegert auskommen. Der 26-Jährige hat sich einen Bänderriss im linken Sprunggelenk zugezogen, wie eine Untersuchung am Montag ergab. Ein weiteres Band ist angerissen. Er werde voraussichtlich drei Wochen fehlen, teilte sein Club mit.

Seegert hatte sich beim Aufwärmen fürs DFB-Pokalspiel gegen den Bundesligisten SC Freiburg (1:2) am Sonntag verletzt. Ihre erste Liga-Partie in der neuen Saison bestreiten die Mannheimer am kommenden Montag (19 Uhr) gegen den FC Viktoria Köln.