Böhme «bis auf Weiteres» beim VfB Friedrichshafen

Friedrichshafen (dpa/lsw) - Vize-Europameister Marcus Böhme spielt vorübergehend für den deutschen Volleyball-Rekordmeister VfB Friedrichshafen. Wie der Bundesligist am Freitag mitteilte, bleibe der 35 Jahre alte Mittelblocker «bis auf Weiteres» am Bodensee. Böhme, der in der vergangenen Saison bei Dynamo St. Petersburg aktiv war, hatte nach Club-Angaben kein passendes Angebot gefunden und sich zuletzt bei seinem früheren Verein VfB fit gehalten. «Marcus bekommt von uns sofort die Freigabe, wenn er ein attraktives Angebot bekommt», sagte VfB-Geschäftsführer Thilo Späth-Westerholt.