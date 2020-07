Bürgermeister von Oppenau: «Erleichtert, froh und dankbar»

Oppenau (dpa) - Der Bürgermeister von Oppenau im Schwarzwald, Uwe Gaiser, hat sich erleichtert über die Festnahme des gesuchten 31-Jährigen gezeigt. «Ich bin erleichtert, froh und dankbar, dass diese Ausnahmesituation für unsere Stadt beendet wurde», sagte Gaiser am Freitagabend bei einer Pressekonferenz in Oppenau. Der 31-Jährige ohne festen Wohnsitz hatte am Sonntagmorgen bei einer Kontrolle in einer illegal von ihm genutzten Gartenhütte vier Polizisten bedroht und sie gezwungen, ihre Dienstpistolen abzulegen. Anschließend flüchtete er mit den Waffen in den Wald, in dem er sich gut auskennt. Am frühen Freitagabend wurde der Mann vorläufig festgenommen.