Bürgermeister will in Nationalelf: Scheue keine Konkurrenz

Weisenbach (dpa/lsw) - Als dritter Rathauschef aus der Region Rastatt/Baden-Baden will Daniel Retsch aus Weisenbach in die Deutsche Fußball-Nationalmannschaft der Bürgermeister. Von Donnerstag (31. März) an kann er sich beim Trainingslager in Wittenberg (Sachsen-Anhalt) beweisen. «Konkurrenz scheue ich nicht», sagte der 39-Jährige der Deutschen Presse-Agentur. Mit dem Alter habe man mehr Überblick und könne die Schnelligkeit der Jüngeren etwas ausgleichen. «Außerdem spornt das an, fit zu bleiben.» Generell sei er ein Teamplayer.

Die Fußball-Nationalmannschaft der Bürgermeister gibt es seit 2008. Dietmar Späth aus Muggensturm und Constantin Braun aus Bietigheim sind schon im Kader. Mit Retsch als Drittem könnte die Region so prominent vertreten sein wie keine andere in Deutschland.