Baden-Baden: Chemikalienfund ruft Einsatzkräfte auf den Plan

Baden-Baden (dpa/lsw) - Ein Chemikalienfund in einem Wohnhaus hat in Baden-Baden mehrere Einsatzkräfte auf den Plan gerufen. Die zunächst unbekannten Stoffe stammen aus dem Nachlass eines vor Jahren verstorbenen Mannes, dessen Angehörige die Hinterlassenschaft erst jetzt entdeckt hatten, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Feuerwehr, Fachleute und Polizei zur Sperrung der Straße waren vor Ort. Es habe keine Gefahr für die Hausbewohner bestanden; eine Evakuierung sei nicht nötig gewesen, berichtete die Polizei. Eine Fachfirma bekam den Auftrag, die Stoffe zu entsorgen.