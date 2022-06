Baden-Badens neuer OB Dietmar Späth tritt Amt an

Baden-Baden (dpa/lsw) - In Baden-Baden hat der neue Oberbürgermeister Dietmar Späth seinen Dienst angetreten. Zu Beginn stand am Freitag ein Führungskräftetreffen im Alten Ratssaal auf dem Plan. Der 59 Jahre alte Späth will sich zunächst vor allem um den Haushalt der Kurstadt kümmern, der Ende letzten Jahres nicht wie geplant verabschiedet werden konnte.

Der parteilose frühere Bürgermeister von Muggensturm (Kreis Rastatt) hatte bei der Neuwahl Ende März mehr als 55 Prozent der Stimmen geholt. Seine Vorgängerin Margret Mergen (CDU) war zur Neuwahl nicht mehr angetreten, nachdem sie in der ersten Runde nur auf 24,7 Prozent der Stimmen gekommen war.

Späth, aus dem Ortenaukreis stammender Diplom-Verwaltungswirt und verheirateter Vater zweier erwachsener Söhne, war vor der Wahl im Kurort fast ein Unbekannter. Er hatte mit einer Charme-Offensive mit vielen roten Rosen die Herzen der Baden-Badener erobert. Im Wahlkampf hatte er auch auf seine Erfolgsbilanz in seiner bisherigen 6000-Seelen-Gemeinde verwiesen: Muggensturm sei Vorzeigekommune im Land und schuldenfrei.

Der Kurort im Schwarzwald ist Welterbe-Stadt und hat 56.000 Einwohner. Bekannt ist Baden-Baden für seine Thermen, die berühmte Spielbank, das größte deutsche Opernhaus und seine mehr als 200 Jahre alte russische Tradition.