Baden-Duell um Europa: TSG Hoffenheim empfängt SC Freiburg

Sinsheim (dpa/lsw) - Im Kampf um die europäischen Plätze steht für die TSG 1899 Hoffenheim und den SC Freiburg am Samstag (18.30 Uhr/Sky) ein spannendes Duell bevor. Beide Mannschaften wollen am 32. Spieltag der Fußball-Bundesliga wichtige Punkte für den Einzug ins internationale Geschäft sammeln. Während es für die TSG wohl nur noch um die Europa League oder Conference League geht, ist Pokalfinalist Freiburg noch in der Verlosung um die Königsklasse. Im Januar waren die beiden Clubs bereits im DFB-Pokal aufeinandergetroffen, damals siegte Freiburg mit 4:1. Mit einem Sieg würden die Breisgauer vorübergehend auf Champions-League-Rang vier springen.