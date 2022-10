Baden-Württemberg: Seitenbacher ruft Fitness-Riegel zurück

Das Lebensmittelunternehmen Seitenbacher mit Sitz in Buchen (Baden-Württemberg) ruft zwei Fitness-Riegel zurück.

Auf der Website des Unternehmens hieß es dazu: „Leider gab es bei unserem Fitness Riegel ohne Schokolade analytische Auffälligkeiten“. Aus diesem Grund nimmt das Unternehmen folgende Riegel aus vorbeugendem Verbraucherschutz vom Markt:

Fitness Riegel ohne Schokolade, EAN: 4008391213753

Fitness Riegel mit Schokolade, EAN: 4008391213852

Hintergrund der Rückrufaktion ist, dass erste Analysen darauf schließen lassen, das in den Riegeln der Stoff 2-Chlorethanol enthalten sein könnte. Dabei könne es sich um ein Abbauprodukt von Ethylenoxid handeln. Seitenbacher gab an, dass das Unternehmen auf weitere Analysen warte, um genauer Details zu erfahren.

Betroffen sind folgende Bundesländer: Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein.

Keine gesundheitlichen Bedenken für Verbraucher

Das Unternehmen betont, dass keine gesundheitlichen Bedenken bestehen. Bei der aktuellen Maßnahme handelt es sich laut Seitenbacher um eine reine Vorsichtsmaßnahme. Es bestehen keine gesundheitlichen Bedenken.

Verbraucher, die einen solchen Riegel zu Hause haben, können folgendes tun:

Ein Bild von den oben genannten Riegel an verbraucherservice@seitenbacher.de schicken. In der Mail müssen der Firma die eigenen Kontaktdaten genannt werden. Außerdem muss in der Mail angegeben werden, ob man einen Gutschein für den Online-Shop erhalten möchte, oder den Geldbetrag.

Verbraucher werden gebeten, den oder die Riegel zu entsorgen oder diese per Post an das Unternehmen zukommen zu lassen. Die Portokosten werden erstattet.

Bei Fragen kann man eine Mail an Seitenbacher an die Mailadresse verbraucherservice@seitenbacher.de schreiben.