Baden-Württemberg und Sachsen erneuern Partnerschaft

Bautzen/Dresden (dpa) - Baden-Württemberg und Sachsen wollen ihre vor 30 Jahren begründete Partnerschaft ausbauen. Das bekräftigten die Ministerpräsidenten beider Länder, Winfried Kretschmann (Grüne) und Michael Kretschmer (CDU), am Freitag in Dresden. Baden-Württemberg hatte nach der Wende viele Aufbauhelfer in den Freistaat entsandt und unter anderem in der Verwaltung geholfen. Deshalb fand während des zweitägigen Besuches von Kretschmann in Sachsen eine Feierstunde statt. Man wolle jetzt noch einmal Danke sagen für die Unterstützung, die Menschen in Baden-Württemberg drei Jahrzehnte geleistet haben, sagte Kretschmer.

Am Freitag verständigten sich die beiden Regierungschefs darauf, künftig bei der Entwicklung des ländlichen Raumes zusammenzuarbeiten. Nach Ansicht von Kretschmer gibt es auch hier viele Gemeinsamkeiten zwischen beiden Ländern. Kretschmann zufolge muss zunächst das Hauptproblem identifiziert werden. Es gehe um die Frage, ob junge Akademiker auf dem Lande bleiben oder in die Städte abwandern. Baden- Württemberg habe bei diesem Thema gute Erfahrungen mit einer interministeriellen Arbeitsgruppe gemacht. Kretschmann wiederum will sich nun genauer das sächsische Kulturraumgesetz zur Finanzierung ländlicher Kulturräume anschauen.

Kretschmann war am Donnerstagabend in Begleitung seiner Ehefrau Gerlinde nach Dresden gekommen. Neben der Feierstunde zu 30 Jahren Partnerschaft stand ein Besuch des Grünen Gewölbe auf dem Programm. Das Grüne Gewölbe sei «ein Rausch», bekannte Kretschmann am Freitag. Es sei schade, dass es einige Federn habe lassen müssen. Bei einem spektakulären Einbruch in die berühmte Schatzkammer waren dort im Herbst 2019 Juwelen von unschätzbarem Wert entwendet worden.

Am Vormittag hatten beide Politiker Bautzen besucht. Bei einem Gespräch mit Gymnasiasten ging es darum, welche Erfahrungen die Jugendlichen mit dem Lernen unter Corona-Bedingungen gemacht haben und wie die Digitalisierung künftig den Unterricht bereichern kann. Kretschmann, der Lehramt Chemie und Biologie studiert hatte, gab auch eine alte Lehrer-Weisheit zum Besten: Es sei immer gut, wenn ein Lehrer ein oder zwei Schüler in der Klasse hat, die besser sind als er selbst. Zuvor hatten die Gymnasiasten davon berichtet, dass sie beim Umgang mit Tablets Lehrern Hilfestellung geben.

Danach stand ein Besuch beim Sorbischen Nationalensemble auf dem Programm - ein Termin, den sich Kretschmann ausdrücklich gewünscht hatte. Das Ensemble feiert 2022 seinen 70. Geburtstag und hat schon in mehr als 50 Ländern gastiert. Dawid Statnik, Vorsitzender des Bundes Lausitzer Sorben (Domowina), berichtete über aktuelle Themen der slawischen Minderheit, die in Ostsachsen und im Süden von Brandenburg leben. So werden händeringend Lehrer für den Sorbisch- Unterricht an Schulen gesucht. Ein Besuch beim Messgerätehersteller Sick in Ottendorf-Okrilla bei Dresden rundete die Visite ab. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Baden-Württemberg.

Kretschmann sprach zum Abschluss von einem sehr «interessanten und bereichernden Besuch». Er habe sehen können, was sich in 30 Jahren entwickelt hat: «Man spürt hier immer noch den Sound des Aufbruchs.» In beiden Ländern seien viele Dinge ähnlich. Das habe zum Beispiel die Diskussion mit Wissenschaftlern zur Künstlichen Intelligenz (KI) bewiesen. Kretschmann zufolge muss die KI eine europäische Dimension bekommen, sonst werde man sich gegenüber China und dem Silicon Valley nicht behaupten können. Kretschmann lud Kretschmer zu einem Gegenbesuch nach Baden-Württemberg noch in diesem Jahr ein.