Baden-Württemberg: Wie Sie trotz RSV-Welle einen Termin beim Kinderarzt kriegen

Das RS-Virus und andere Atemwegsinfekte sorgen zurzeit für eine angespannte Lage in Kinderarzt-Praxen. Dr. Ralf Brügel, Sprecher der Kinderärzte im Rems-Murr-Kreis berichtete unlängst, er könne nicht einmal mehr Mittagspause machen. Entsprechend schwierig kann es für Eltern seinen, einen Termin zu bekommen. Also was tun?

Laut Sozialministerium Baden-Württemberg ist die Kassenärztliche Vereinigung (KVBW) für die ärztliche Versorgung zuständig. "Auch mit ausreichend Kinderärztinnen und Kinderärzten", so ein Sprecher. Um der aktuellen Not bei der Suche nach Kinderärzten abzuhelfen, biete die KVBW für die betroffenen Eltern folgende Möglichkeiten an:

Hilfe bei Kinderarztpraxis-Suche oder telefonische Beratung

Wer als gesetzlich Versicherter noch keine festen Kinderarztpraxis hat oder seinen Kinderarzt tagsüber nicht erreichen kann, der kann den KVBW-Service "docdirekt" nutzen.

Was leistet docdirekt? Docdirekt organisiert bei medizinischer Dringlichkeit einen Rückruf durch einen Arzt. Wenn das Kind in einer Praxis untersucht werden muss, vermittelt docdirekt einen Termin.

Wie erreiche ich docdirekt? Unter www.docdirekt.de oder per Telefon unter 116 117 ist der Service zwischen 9 und 19 Uhr erreichbar.

Termin beim Kinderarzt: Telefon-Vermittlung unterstützt Eltern

Die Terminservicestelle (TSS) ist ein weiteres Hilfsangebot der KVBW für Eltern.

Was leistet die TSS? Die TSS vermittelt zeitnahe Behandlungstermine und Kindervorsorgeuntersuchungen. Hier lohnt es sich manchmal, öfter anzurufen, denn die freien Termine werden täglich aktualisiert. Außerdem unterstützt sie bei der Suche nach einem festen Kinderarzt.

Wie erreiche ich die TSS? Die Terminservicestelle erreichen Eltern ebenfalls unter der Rufnummer 116 117.

Telefonische Krankmeldung: Vom Gesundheitsminister empfohlen

Wer nur eine Krankmeldung für sein Kind braucht, kann das auch telefonisch beim Kinderarzt anfragen. "Ich rufe allen Eltern zu: Nutzen Sie diese Möglichkeit, damit die Praxen Kapazitäten haben für die schwierigeren Erkrankungen", sagte Landesgesundheitsminister Manne Lucha am Freitag (02.12.) gegenüber unserer Redaktion.