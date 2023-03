Bahlingen (dpa/lsw) - Ein Mann ist in Bahlingen (Landkreis Emmendingen) von einem Zug erfasst worden und später im Krankenhaus gestorben. Der 73-Jährige habe die Gleise am Freitag an einer Stelle überschritten, an der es keinen Bahnübergang gebe, teilte ein Polizeisprecher mit. Die Kriminalpolizei nahm Ermittlungen auf. Ein Suizid kann laut dem Sprecher ausgeschlossen werden.