Balingen-Weilstetten holt Spielmacher Zintel aus Hüttenberg

Balingen (dpa/lsw) - Handball-Bundesligist HBW Balingen-Weilstetten hat Spielmacher Björn Zintel verpflichtet. Der 24-Jährige unterschrieb einen Vertrag für eine Saison, wie die Schwaben am Donnerstag mitteilten. «Björn beobachten wir schon lange und im Probetraining hat er das eingebracht, was wir von ihm erwartet haben», sagte Trainer Jens Bürkle. «Er bringt ein paar Fähigkeiten mit, die wir so nicht im Kader haben», erklärte der Coach und verwies auf Zintels starkes Eins-gegen-Eins-Verhalten. Zuletzt spielte der frühere Junioren-Nationalspieler für den Zweitligisten TV Hüttenberg.