Bande soll Ware aus Lastwagen gestohlen haben: U-Haft

Kehl (dpa/lsw) - Ein Lkw-Fahrer soll als Teil einer Bande auf Rastplätzen Ware aus anderen Lastwagen gestohlen haben. Der entstandene Schaden belaufe sich «auf einen hohen sechsstelligen Betrag», teilte die Polizei am Freitag mit. Die Ladung sei entwendet worden, während die Fahrer ihre vorgeschriebene Ruhezeit an Tankstellen oder Rastplätzen verbrachten. Der per Haftbefehl gesuchte 26-jährige Lastwagenfahrer sei am Freitag im Kehler Rheinhafen festgenommen worden und sitze inzwischen in Untersuchungshaft. In seinem Lkw fanden die Ermittler mutmaßliches Einbruchswerkzeug.

© dpa-infocom, dpa:211203-99-247947/2