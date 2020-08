Ulm (dpa/lsw) - Basketball-Bundesligist ratiopharm Ulm hat zwei US-Amerikaner für die Außenpositionen verpflichtet. Der 27-jährige John Petrucelli kommt vom israelischen Club Hapoel Be'er Sheva, der 22-jährige Trey Landers spielte zuletzt für die University of Dayton in den USA. Petrucelli erhält einen Einjahresvertrag, Landers unterschreibt für zwei Jahre, wie die Ulmer am Montag mitteilten.