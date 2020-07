Basketball: Klepeisz unterschreibt Ein-Jahres-Vertrag in Ulm

Neu-Ulm (dpa/lsw) - Der österreichische Nationalspieler Thomas Klepeisz wird auch in der kommenden Saison für den Basketball-Bundesligisten ratiopharm Ulm aufs Parkett gehen. Wie die Schwaben am Freitag mitteilten, unterschrieb der 28 Jahre alte Aufbauspieler einen Ein-Jahres-Vertrag. Klepeisz war bereits beim Final-Turnier um die deutsche Meisterschaft im Juni in München für die Ulmer aufgelaufen. Zuvor spielte er vier Jahre lang für den Liga-Rivalen Basketball Löwen Braunschweig.