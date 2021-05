Basketball-Trainer Iisalo wechselt von Crailsheim nach Bonn

Bonn (dpa) - Der Finne Tuomas Iisalo wird neuer Trainer des Basketball-Bundesligisten Telekom Baskets Bonn. Der bisherige Coach von Liga-Rivale Hakro Merlins Crailsheim unterschrieb einen Vertrag über zwei Spielzeiten, wie die Bonner am Sonntag mitteilten. Der 38-Jährige löst Will Voigt bei den Baskets ab. Der Club nutzte eine Vertragsoption, die das Arbeitsverhältnis mit Voigt beendet. Die Bonner hatten die Playoffs in dieser Saison verpasst, Crailsheim erreichte dagegen unter Iisalo das Viertelfinale und schied dort gegen Bayern München aus.

© dpa-infocom, dpa:210530-99-798793/3