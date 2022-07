Crailsheim (dpa/lsw) - Basketball-Bundesligist Hakro Merlins Crailsheim hat Myles Stephens verpflichtet. Der 25-jährige US-Amerikaner spielte zuletzt in Belgien und ist in Crailsheim als Forward eingeplant, wie der Club am Montag mitteilte. «Er ist ein solider Verteidiger und wird das Team beim Rebounding unterstützen. Er hat das Potenzial, eine große Präsenz auf dem Feld zu haben», sagte Crailsheims Sportlicher Leiter Ingo Enskat.