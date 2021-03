Bassen und Huß auch kommende Saison bei Wild Wings

Villingen-Schwenningen (dpa/lsw) - Die Schwenninger Wild Wings setzen weiter auf Stürmer Boaz Bassen und Verteidiger Johannes Huß. Der 21 Jahre alte Bassen und der ein Jahr ältere Huß werden auch in der kommenden Saison für Schwenningen auflaufen, teilte der Club aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) am Freitag mit. Die Wild Wings belegen derzeit den vierten Platz der DEL-Südgruppe, der am Ende der Vorrunde gerade noch für die Teilnahme an den Playoffs berechtigt.

