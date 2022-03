Bauernverband ruft zu Rücksicht auf Feld und Wiese auf

Stuttgart (dpa/lsw) - Angesichts des sonnigen Wetters hat der Landesbauernverband die Menschen aufgerufen, sich bei Ausflügen in der Natur an die Regeln zu halten. «Die Landwirte im Land stehen in den Startlöchern und beginnen mit ihren Arbeiten auf Äckern und Wiesen», teilte der Verband am Dienstag in Stuttgart mit. Agrarflächen dürften während der Nutzzeit, die im März beginne, nicht betreten werden - das Verbot betreffe auch Hunde. Bäuerinnen und Bauern seien zurzeit mit Traktoren und Spezialgerät unterwegs, warnte Verbands-Vizepräsident Hans-Benno Wichert. Der Verband vertritt rund 33 000 Landwirte im Südwesten.

