Baugerüst stürzt um: Zwei Menschen verletzt

Eningen (dpa/lsw) - Mehrere Meter tief von einem Baugerüst zu Boden gestürzt sind zwei Männer in Eningen (Kreis Reutlingen) und verletzten sich dabei teils schwer. Als die beiden Männer am Freitagmorgen bei ihrer Arbeit an einem Einfamilienhaus waren, kippte das Gerüst um, wie die Polizei mitteilte. Ein Mann wurde bei dem Arbeitsunfall schwer verletzt, sein Kollege erlitt leichte Verletzungen. Beide wurden in ein Krankenhaus gebracht. Die Ursache für den Umsturz des Gerüstes war zunächst noch unklar.

© dpa-infocom, dpa:220211-99-86159/2