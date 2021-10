Baukran fällt um: Schaden im sechsstelligen Bereich

Gemmingen (dpa/lsw) - Bei Bauarbeiten ist am Montag in Gemmingen (Landkreis Heilbronn) ein Kran umgefallen und hat dabei einen sehr hohen Schaden verursacht. Beim Umfallen erwischte der Kran ein Auto, drückte das Dach eines Lastwagens ein und beschädigte eine Hauswand, wie die Polizei am Montag mitteilte. An Auto und Kran entstand ein Totalschaden von insgesamt rund 150.000 Euro. Warum der Kran umfiel, war zunächst unklar. Verletzt wurde niemand.

