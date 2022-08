Baum stürzt auf fahrendes Auto

Bad Säckingen (dpa/lsw) - Ein Baum ist auf ein fahrendes Auto in Bad Säckingen (Landkreis Waldshut) gestürzt. Der 45-jährige Fahrer blieb unverletzt, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Der Mann war am Montagabend mit seinem Auto am Rheinufer unterwegs, als ein am Straßenrand stehender Baum auf die Motorhaube und das Dach des Wagens fiel. Nach Angaben der Polizei entstand bei dem Unfall ein Schaden von rund 5000 Euro. Die Beamten konnten zunächst keine Angaben dazu machen, weshalb der Baum umgestürzt war.