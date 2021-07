Bayaz bringt Nachtragsetat mit Schulden ein

Stuttgart (dpa/lsw) - Baden-Württembergs neuer Finanzminister Danyal Bayaz (Grüne) bringt am heutigen Mittwoch den Nachtragshaushalt der grün-schwarzen Regierung in den Landtag ein. Der Etat hat ein Volumen von rund 2,47 Milliarden Euro, das Land plant mit neuen Krediten in Höhe von 1,2 Milliarden Euro. Dafür will Grün-Schwarz wegen der Corona-Krise Ausnahmen bei der Schuldenbremse nutzen. Damit würde sich die Kreditaufnahme im Doppelhaushalt 2020/2021 auf 14,7 Milliarden Euro erhöhen.

Die Regierung will sich mit dem Nachtrag vor allem für den unsicheren Verlauf der Corona-Krise wappnen und die Folgen abmildern. Aus der Rücklage sollen unter anderem der Weiterbetrieb von Impf- und Testzentren sowie denkbare weitere Hilfsprogramme finanziert werden, aber auch der Rettungsschirm für den Öffentlichen Nahverkehr. Zudem mussten die Kosten der Regierungsbildung, etwa das neue Bauministerium und die vier zusätzlichen Posten für Staatssekretäre, im Haushalt abgebildet werden.

Die FDP hält die Schuldenaufnahme für verfassungswidrig und prüft eine Klage. Auch der Landesrechnungshof hat Zweifel an der Notwendigkeit der neuen Schulden geäußert. Der Präsident des Rechnungshofs, Günther Benz, fragte, ob das Land nicht noch genug Reserven im Haushalt habe, um ohne neue Kredite auskommen zu können. Für den Etat 2022 hat Grün-Schwarz schon angekündigt, ohne neue Schulden auskommen zu wollen.

© dpa-infocom, dpa:210713-99-370055/2