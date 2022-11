Bayaz froh über Einigung von Bund und Ländern: Details offen

Stuttgart (dpa/lsw) - Die Vereinbarungen von Bund und Ländern zum jüngsten Entlastungspaket sind in Baden-Württemberg zwar erleichtert aufgenommen worden. Die konkreten finanziellen Auswirkungen des Entlastungspakets für das Land waren jedoch zunächst unklar. Entscheidend sei nun, dass Gas- und Strompreisbremse schnell kämen, damit die Entlastungen auch spürbar werden, sagte Finanzminister Danyal Bayaz (Grüne) am Donnerstag in Stuttgart.

Für die Haushalte von Land und Kommunen seien die Beschlüsse eine große Herausforderung. «Das wird alles andere als einfach. Wir werden sowohl bei der Unterbringung von Geflüchteten als auch beim öffentlichen Nahverkehr mit deutlich weniger Geld als notwendig aus Berlin klarkommen müssen», sagte Bayaz weiter.

Landkreistagspräsident Jürgen Walter monierte, die Länder hätten sich mit Finanzzusagen des Bundes zufriedengegeben, die meilenweit von dem entfernt seien, was sie selbst für erforderlich hielten. «Dies war nur deshalb möglich, weil die Hauptbetroffenen, die Kommunen nicht mit am Verhandlungstisch saßen.»

SPD-Fraktionschef Andreas Stoch forderte Finanzminister Bayaz zu mehr Initiative statt Kritik auf: «Das Gebot der Stunde lautet solidarisch zu handeln! Das muss auch für diese Landesregierung gelten.»

Bund und Länder hatten sich am Mittwochabend geeinigt, dass die Länder einen Teil der Entlastungsmaßnahmen im Zuge der Energiekrise infolge des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine mitfinanzieren, im Gegenzug aber auch zusätzliches Geld vom Bund für den Nahverkehr und die Unterbringung von Flüchtlingen bekommen. Bei den Entlastungen geht es etwa um die Ausweitung des Wohngeldes. Diskutiert wurde auch die Ausgestaltung der geplanten Energiepreisbremse.

Bei der geplanten Gaspreisbremse konnten sich die Länder allerdings nicht damit durchsetzen, die «Winterlücke» zwischen Dezemberabschlag und März zu schließen und auch für die Privatkunden eine Preisbremse schon ab Januar zu erreichen. Eine Zusage vom Bund gab es indes, dass eine Umsetzung für Februar angestrebt werden soll.

CDU-Generalsekretärin Isabell Huber sagte, jetzt gehe es um eine zeitnahe Umsetzung der Maßnahmen und die Klärung noch offener Fragen. «Für die CDU Baden-Württemberg ist wichtig, dass die Finanzierung einer Härtefallregelung für kleine und mittlere Betriebe zeitnah final geklärt wird.» Bei der Frage der Entlastungen bedauere man die vagen Ankündigungen bei Öl- und Pelletheizungen. «Das ist eine deutliche Ungleichbehandlung gegenüber Gaskunden.»

Der Präsident des Baden-Württembergischen Industrie- und Handelskammertages (BWIHK), Christian Erbe, setzt auf das Vorziehen der Gaspreisbremse für den Mittelstand auf den Februar. Es würde aber auch dann bei einer Unterstützungs-Lücke im Januar bleiben.

Ministerpräsident Winfried Kretschmann lobte die Ergebnisse der Gespräche zwischen Bund und Ländern auch für den Südwesten. «Ich bin froh, dass wir heute endlich Klarheit über die dringend nötigen Entlastungen für die Menschen und Unternehmen im Land geschaffen haben», hatte der Grünen-Politiker am Mittwochabend erklärt.