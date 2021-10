Bayaz verteidigt Etatentwurf gegen Kritik

Stuttgart (dpa/lsw) - Baden-Württembergs Finanzminister Danyal Bayaz (Grüne) hat seinen Etatentwurf für das kommende Jahr gegen die starke Kritik von Opposition und Verbänden als «Haushalt der Stabilität und des Übergangs» verteidigt. Es könnten allerdings auch nicht alle Wünsche erfüllt werden, bat Bayaz am Mittwoch bei der Etat-Debatte im Landtag um Verständnis. Trotz der Milliardenausgaben in der Corona-Pandemie mache die Landesregierung zwar «gezielte Schritte in die richtige Richtung», sagte der Finanzminister, ergänzte aber: «Wir machen nicht die ganz großen Sprünge, das gehört zur Wahrheit dazu.»

Dies gilt unter anderem für Schulen, wie Bayaz sagte. Es seien zwar 130 Millionen Euro eingeplant, um Bildungsrückstände in den Klassen aufzuholen, zudem werde in 200 neue Lehrerstellen investiert. Aber: «Wir können noch nicht alles realisieren, was wir uns gerne wünschen würden», sagte Bayaz.

Am Dienstag war bekannt geworden, dass Landeskultusministerin Theresa Schopper (Grüne) bei den Haushaltsverhandlungen mit ihren Wünschen für Hunderte weitere Stellen abgeblitzt war.

Der Haushaltsentwurf sieht vor, dass die Regierung im nächsten Jahr keine neuen Schulden aufnimmt und knapp eine halbe Milliarde Euro der Corona-Kredite tilgen will. Zudem will Grün-Schwarz rund 915 Millionen Euro investieren, allerdings fließt der Großteil der Ausgaben in schon länger festgelegte politische Projekte.

Bayaz wehrte zahlreiche Wünsche für Mehrausgaben ab. Der Minister hofft aber darauf, dass die Steuerschätzung im November positiv ausfällt und dem Land weitere Spielräume eröffnet.

