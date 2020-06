Bayern-Basketballer verlieren erstes Viertelfinale

München (dpa) - Die Basketballer des FC Bayern haben das Hinspiel im Playoff-Viertelfinale gegen die MHP Riesen Ludwigsburg verloren und drohen damit bei der Titelverteidigung in der Bundesliga früh zu scheitern. Die Münchner unterlagen am Mittwochabend mit 83:87 (42:36). Diesen Vier-Punkte-Rückstand müssen die Gastgeber des Bundesliga-Finalturniers im Rückspiel am Freitag (16.30 Uhr) aufholen. Den Bayern reichten im leeren Audi Dome 20 Punkte von Topscorer und Antreiber Danilo Barthel nicht zum Erfolg, weil sie abermals einen großen Vorsprung noch aus der Hand gaben. Bei den formstarken Gästen erzielte Hans Brase die meisten Zähler (18).