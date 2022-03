Bayern-Offensive in Sinsheim: Musiala mit 50. Liga-Einsatz

Sinsheim (dpa) - Jamal Musiala bestreitet als jüngster Fußballer in der Geschichte des FC Bayern 50 Bundesliga-Spiele. Der 19-Jährige steht am Samstag (15.30 Uhr/Sky) im Spitzenspiel bei der TSG 1899 Hoffenheim in der Startelf der Münchner. Trainer Julian Nagelsmann hatte sich bereits vor dem Jubiläum sehr positiv über die Entwicklung des Nationalspielers geäußert. «Seine Bedeutung für Bayern München ist riesengroß. Wir sind froh, dass er bei uns ist», sagte er. In seinen bislang 49 Erstliga-Spielen erzielte Musiala neun Tore.

Von Anfang an lässt Nagelsmann auch seine weiteren Offensivstars spielen: neben den gesetzten Stammspielern Robert Lewandowski und Thomas Müller laufen auch Serge Gnabry, Leroy Sané und Kingsley Coman auf. Abwehrspieler Dayot Upamecano sitzt zunächst draußen.

Bei den Hoffenheimern fehlt Kapitän Benjamin Hübner nach einem positiven Corona-Test aus der Vorwoche erneut. Er hat nach seiner Infektion die obligatorischen medizinischen Tests noch nicht absolviert, wie Alexander Rosen, Direktor Profifußball, bei «Sky» sagte. Zurück im Team ist Abwehrspieler Kevin Vogt, der direkt von Anfang an spielt. Verzichten muss Trainer Sebastian Hoeneß unter anderem auf die verletzten Sebastian Rudy und Bayern-Leihgabe Chris Richards. Zudem befinden sich Ersatztorwart Philipp Pentke und Co-Trainer David Krecidlo nach einem positiven Corona-Test in häuslicher Quarantäne, wie die Kraichgauer kurz vor dem Spiel mitteilten.