Behörden: Kein rechtsradikaler Hintergrund bei Gesuchtem

Oppenau (dpa) - Bei dem gesuchten Mann aus Oppenau (Baden-Württemberg) haben die Ermittlungsbehörden keine Hinweise auf einen rechtsradikalen Hintergrund. Das teilte Oberstaatsanwalt Herwig Schäfer am Dienstag mit. «Wir wissen nicht, was den Schuldigen bewogen hat, so zu handeln.» Der vorbestrafte Mann ohne festen Wohnsitz war am Sonntag im Zuge einer Polizeikontrolle in den Wald geflohen. Zuvor hatte er vier Polizeibeamte, die ihn in einer Hütte am Waldrand aufgesucht hatten, unvermittelt mit gezückter Waffe bedroht und ihnen die Dienstwaffen abgenommen. Seither ist der 31-Jährige verschwunden.