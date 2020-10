Beherbergungsverbot in Baden-Württemberg außer Vollzug gesetzt - Kretschmann hatte zuvor Lockerungen verkündet

Stuttgart (dpa) - Der Verwaltungsgerichtshof in Baden-Württemberg hat mit Beschluss vom Donnerstag einem Eilantrag gegen das Beherbergungsverbot in dem Bundesland stattgegeben. Zuvor hatte Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) noch dessen Lockerung im Landtag verkündet. Das Beherbergungsverbot ist in Baden-Württemberg damit vorläufig mit sofortiger Wirkung außer Vollzug gesetzt, wie das Gericht am Donnerstag in Mannheim mitteilte. Es können aber noch Rechtsmittel eingelegt werden.

Kretschmann sagte am Donnerstag (15.10.) im Stuttgarter Landtag, man werde grundsätzlich am Beherbergungsverbot festhalten - mit einer Ausnahme. Für Geschäftsreisen solle es aufgehoben werden.

Die Ausnahmeregelung soll bis zum 8. November gelten. Bei ihrem Treffen mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) am Mittwoch in Berlin konnte sich die Runde der Regierungschefs auf keinen einheitlichen Kurs beim Thema Beherbergungsverbot einigen. Es soll nach den Herbstferien erneut diskutiert werden.